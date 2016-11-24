Новосибирск, 24 ноября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области 22,4% молока и молочной продукции являются некачественными. Таким образом, каждый пятый взятый на исследование образец молока в магазинах региона — фальсификат, следует из опубликованной на сайте управления Россельхознадзора по Новосибирской области информации.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

В текущем году ведомство провело 208 внеплановых проверок качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе молока и молочной продукции. По результатам выдано 79 предписаний, возбуждено 103 административных дела, наложено штрафов на сумму почти 3 млн рублей. Для лабораторных исследований было отобрано 258 проб молока и молочной продукции, из которых 58 образцов признаны некачественными (22,4%).

Основная причина — несоответствие молочной продукции по жирно-кислотному составу молочного жира, что говорит о фальсификации продукции растительными жирами.

В ходе проведения расследований установлено семь случаев реализации в торговых сетях молочной продукции, на маркировке которой заявлен производитель, фактически не осуществляющий деятельность на территории Новосибирской области. Все материалы направлены в прокуратуру города Новосибирска и правоохранительные органы.

Проверки продолжаются.

Напомним, что в 2015 году фальсификатом оказалась четверть молочной продукции в Новосибирской области. Из 130 отобранных среди молочных продуктов проб 27% были произведены с нарушениями. Главное нарушение — использование пальмового масла и других ингредиентов с целью удешевления товара.

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ИА REGNUM также сообщало, что в августе текущего года областные правоохранительные органы выясняли местонахождение предприятий, выпускающих молочную продукцию с содержанием пальмового масла. На тот момент было известно о шести подозрительных молочных предприятиях, которые выпускают фальсификат. Организации зарегистрированы на территории региона, но по указанным адресам их найти не удалось. Речь шла о «Сибмолпродукте», «Новосибирскмолпродукте». Под подозрением также «Молторг», «Трансэкспедиция», «Экопродукт», «Торовый дом». В мае Роспотребнадзор РФ назвал шесть предприятий, на этикетках продукции которых было указано, что они зарегистрированы в Новосибирской области: «Искитимский молзавод», «МаслоПром-Н», «Новосибирск МолПрод», «Торговый объем», ПТК «Меркурий», «Молочная ферма».