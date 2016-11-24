Сеул, 24 ноября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Представитель оппозиционной Демократической партии Южной Кореи У Сан Хо заявил, что голосование по вопросу об импичменте президенту этой страны Пак Кын Хе состоится в период между 2 и 9 декабря, сообщает агентство Рёнхап.

Voanews.com Акция за импичмент Пак Кын Хе в Сеуле

«Мы будем добиваться проведения голосования по вопросу импичмента самое раннее 2 декабря, но не позднее 9 декабря», — сказал Сан Хо.

Напомним, для импичмент можно будет объявить в том случае, если его одобрят на голосовании 200 из 300 депутатов парламента. Таким образом, сил оппозиционной партии недостаточно, чтобы снять президента, и сторонники импичмента стараются склонить в свою сторону независимых депутатов, а также представителей правящей партии — «Сэнури». Следующим шагом после голосования, если наберётся нужное количество голосов, будет утверждение Конституционного суда Южной Кореи.

Как передавало ИА REGNUM, скандал вокруг президента Южной Кореи начался с расследования прокуратуры. Ведомство объявило, что Кын Хе могла допустить к управлению государственными делами Цой Сун Силь — свою подругу. Скандал вызвал обрушение рейтинга действующего главы государства, а оппозиция начала добиваться отставки Хын Ке. На улицы Сеула каждые выходные с аналогичным требованием выходят сотни тысяч человек.