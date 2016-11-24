Пекин, 24 ноября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Народного банка Китая, 24 ноября паритетный курс юаня к доллару США остановился на отметке 6,9085. Таким образом ЦБ КНР понизил курс национальной валюты еще на 181 базисный пункт, сообщает «Синьхуа».

Scmp.com Юань

Национальная валюта КНР в 12-й раз обновляет исторический минимум за последние 3 недели. На этот раз юань снизился до кризисного уровня июня 2008 г. В Пекине продолжают уверять, что ослабление юаня вызвано реформированием механизма расчета валютного курса, однако уже практически все экономисты заявляют о плановой девальвации юаня.

В сообщении главного финансового регулятора страны подчеркивается, что колебания юаня находятся в безопасной 2% зоне, однако западные эксперты не разделяют оптимизма китайских коллег. По мнению ряда американских и немецких экономистов, столь жесткая девальвация национальной валюты неминуемо приведет к определенным переменам на международном финансовом рынке.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 ноября впервые за несколько недель юань укрепился по отношению к доллару США, остановившись на уровне 6,8995 юаня за доллар.