Лондон, 24 ноября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Предварительный бюджет Великобритании, составленный в условиях принятого решения о выходе страны из состава Европейского союза, подготовлен и представлен британским министерством финансов. С проектом бюджета нижнюю палату британского парламента ознакомил глаза Минфина Соединённого Королевства Филип Хаммонд накануне, 23 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

В новом бюджете, составленном на период до 2020 года, будут учтены затраты правительства на государственные заимствования и сокращения некоторых социальных льгот. Развитие экономики страны планируется осуществить за счёт развития технологий, инфраструктуры и повышения уровня производительности.

В документе отмечается, что управление по бюджетной ответственности Великобритании представило прогноз последствий принятого решения на референдуме о выходе Великобритании из ЕС (Brexit): оно скажется в сокращении темпов роста ВВП до 1,4% (вместо 2,2%) уже в следующем году.

Хаммонд пояснил, что это вызвано снижением доли инвестиций и падением потребительского спроса. «Это, конечно, ниже, чем мы бы хотели, но все еще соответствует прогнозу МВФ по Германии и выше прогноза для многих других наших европейских соседей, включая Францию и Италию», — сказал он. Между тем в этом году рост ВВП составит 2,1% (вместо двух процентов).

Напомним, решение о Brexit было принято на референдуме 23 июня. За Brexit высказались 51,9% проголосовавших, за продолжение членства в ЕС — 48,1%.