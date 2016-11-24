Берлин, 24 ноября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa продлили забастовку еще на один день, сообщает 24 ноября Reuters.

Peopleandcountries.com Забастовка пилотов Lufthansa

Представители профсоюза немецких пилотов «Cockpit Vereinigung» заявили, что забастовка, которая началась 23 ноября, будет продлена еще на 24 часа.

Напомним, в Германии на данный момент из-за забастовки пилотов авиакомпании Lufthansa были отменены 1 тыс. 800 международных и ближнемагистральных авиарейсов. Забастовка пилотов 25 ноября повлияет только на маршруты малой протяженности. Основное требование протестующих — повышение заработной платы на 22%.