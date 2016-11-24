Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Сам матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА для футбольного клуба «Ростов» уже был большим событием, ведь на своём поле жёлто-синие принимали один из самых лучших клубов Европы и мира — «Баварию» из Мюнхена. А победа над немцами со счётом 3:2, одержанная накануне, уже вписана в летопись донского футбола. Так прокомментировал игру своих подопечных наставник Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе донского клуба 24 ноября.

Vk.com/fcrostov Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз

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«Игроки были мобилизованы, сохраняли игровую дисциплину. Многое сложилось воедино. Дисциплина, самоотдача. Курбан Бердыев все хорошо проанализировал и дал ребятам важные рекомендации, которые позволили отодвинуть соперника от своих ворот, показать зубы. «Бавария» стала терять мяч, ребята этим смогли воспользоваться», — отметил главный тренер донской команды. По словам тренера, играть с таким соперником, как «Бавария» почётно, немцы выходили на поле ростовского стадиона побеждать.

В ворота «Баварии» голы отправили нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, а также полузащитник Кристиан Нобоа. Напомним, накануне победного матча наставник подчеркнул, что команда готова противостоять немцам. Главная задача, которая стояла перед жёлто-синими, — быть сильными и максимально сконцентрированными. Соперники перед встречей отмечали накопленный опыт игры «Ростова» за период участия в Лиге чемпионов УЕФА.

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