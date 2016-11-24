Пекин, 24 ноября, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, руководство компании Сtrip International — крупнейшей китайской компании по предоставлению туристических услуг — достигло договоренности с создателями шотландской онлайн-платформы по бронированию билетов Skyscanner. Сумма сделки составляет $1,74 млрд.

Licdn.com Отели Ctrip International

По неподтвержденной информации, сделка может состояться до конца года. В Сtrip International подчеркнули, что приобретение Skyscanner позволит укрепить позиции на рынке, а также модернизирует собственную систему бронирования билетов, пишет «Наньцзао жибао».

Согласно предварительным договоренностям, руководство Skyscanner продолжит управлять платформой, координируя свои действия с советом директоров китайской компании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский туристический портал Ctrip заявил, что Россия заняла первое место по привлекательности для китайских туристов, опередив Японию, Южную Корею, Таиланд и США.