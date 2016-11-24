Петропавловск-Камчатский, 24 ноября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Решение правительства РФ не повышать заработную плату бюджетникам в 2017 году не является обязательным для Камчатки как субъекта Федерации, так как этот вопрос в ведении региональной власти, заявил лидер камчатских профсоюзов Андрей Зимин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, его пресс-служба не уточнила, откуда у тред-юнионов данные о решении кабмина страны.

«Вы держитесь здесь. Просто денег нет»

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Судя по сообщению профсоюзов, они сейчас пытаются добиться от региональных властей все же повысить зарплату бюджетникам.

«Прошли публичные слушания по региональному бюджету. На прямой вопрос Зимина прозвучало, что повышения зарплаты в 2017 году не планируется. В этой связи лидер камчатских профсоюзов напомнил новоизбранным депутатам (слушания организованы камчатским парламентом — прим. ИА REGNUM ) о предвыборных обещаниях. У депутатов края еще есть возможность изыскать средства, переориентировать ряд спорных статей и направить их на повышение заработной платы бюджетникам», — сказали в профсоюзах.

Там отметили, что народные избранники уточнили, что зарплату им также не будут повышать.

«Учитывая уровень заработной платы освобожденных депутатов Законодательного собрания края, её еще лет 10 можно не повышать. А вот работникам с зарплатой 20−30 тысяч рублей повышение крайне необходимо, поскольку при нынешнем уровне цен они уже максимально приближены к черте бедности», — отметили тред-юнионы.

Официальных комментариев от органов власти пока нет. Единственное, что сказали в правительстве края, так это то, что бюджет региона еще даже не прошел первое чтение.

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Тем временем опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты в один голос говорят, что если Минфин страны скажет не повышать зарплаты, то регион этого сделать не сможет. Камчатка — дотационный субъект, и в связи с этим есть специальное соглашение с Минфином, чьи рекомендации власти края обязаны выполнять. Если нарушить договор, то могут быть финансовые проблемы. Кроме того, опять же из-за того, что бюджет дотационный, властям Камчатки вряд ли удастся найти в казне средства для перераспределения на зарплаты бюджетникам. Отметим, что зарплаты чиновникам на Камчатке заморожены на несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, данные РИА «Рейтинг» о благосостоянии семей в Камчатском крае возмутили многих жителей региона. Предполагается, что после минимальных трат у семей с одним ребенком на Камчатке остается 56 278 рублей, а если ребенка два — 37 003.