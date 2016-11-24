Новосибирск, 24 ноября, 2016, 07:05 — ИА Регнум. Произошел очередной чудовищный случай — персонал автобуса высадил ребенка в лютый мороз. На этот раз школьника выпроводили на улицу из общественного транспорта в минус 30 °C в Новосибирске. Все это произошло на глазах равнодушных пассажиров, которым стало жалко 19 рублей для ребенка. Школьнику пришлось несколько километров идти пешком.

Survivor Мороз

Случай, о котором рассказали «Вести. Новосибирск», произошел несколько дней назад, когда в столице Сибири лютовали 30−40-градусные морозы. У восьмиклассника Данила не оказалось с собой мелочи, только карта школьника. Но когда он подал школьный проездной кондуктору маршрута №220, оказалось, что карта здесь не действует, ребенка попросили выйти на следующей остановке, где он простоял 15 минут в ожидании следующего автобуса. Но и там ситуация повторилась. От остановки, где его во второй раз высадили из автобуса, мальчик шел полтора километра, перед этим простояв полчаса. И только водитель маршрутки сжалился и посадил ребенка.

Бабушка мальчика испытала шок, когда увидела окоченевшего внука. Она недоумевает, как строили жилмассивы, если карта школьника не действует ни в одном из автобусов, которые ездят по этим маршрутам.

По сути, кондуктор действовала по инструкции, но ведь кондуктор тоже человек, вернее, должна оставаться человеком, как и все те пассажиры, которые позволили высадить ребенка в 30-градусный мороз. ИА REGNUM направило в правительство региона запрос с просьбой прокомментировать случившееся.

Еще несколько ней назад активно обсуждался подобный случай в Екатеринбурге. 18 ноября кондуктор высадил из муниципального автобуса в минус 23 градуса девятилетнюю девочку, у которой также не оказалось денег на билет, а свой проездной ребенок не смог найти. По этому случаю в Екатеринбурге прокуратура и администрация города начали проверки, а СКР возбудил уголовное дело, правда, пока без фигурантов. В администрации Екатеринбурга заявили, что «кондуктор действовала в рамках правил, но существуют и моральные принципы, которыми тоже нужно руководствоваться».

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Оказалось, такими принципами не руководствуются и в других городах России.