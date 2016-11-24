Вашингтон, 24 ноября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Нефтяникам всего мира, за исключением иранских, стоит «аплодировать» планам избранного президента США Дональда Трампа о прекращении ядерной сделки с Ираном, пишут колумнисты портала OilPrice в материале «Что будет с нефтью, если Трамп разорвет ядерное соглашение с Ираном?» 24 ноября.

drpepperscott230 Добыча нефти

По мнению авторов статьи, «все будет хорошо». Свое мнение колумнисты подтверждают докладом Колумбийского университета, согласно которому, благодаря ужесточению режима санкций против Ирана и «исключению» третьего в мире производителя нефти из мирового рынка, которое последует за денонсацией «ядерной сделки», цены на нефть поднимутся выше $60 за баррель марки Brent.

Однако есть и проблемы:

«(Отмена ядерной сделки — прим. ИА REGNUM ) вероятно, будет встречена с тревогой по всему миру, в том числе со стороны союзников США, которые упорно трудились, чтобы достичь согласия. Некоторые страны… могут отказаться от требований администрации Трампа… Крупные покупатели, такие как Китай, могут отказаться сотрудничать с президентом, что ослабит усилия США по сдерживанию Ирана», — пишет OilPrice.

Однако, как считают аналитики, «приобретения превышают издержки» — прежде всего, для нефтяных производителей Северной Америки. В том же докладе Колумбийского университета указывается, что производители сланцевой нефти в США смогут увеличить объемы производства до 300 млрд баррелей в день в течение следующих нескольких лет, если цены на нефть будут держаться выше $60 за баррель.

«Можно представить, что именно это и произойдет… Хотя, когда имеешь дело с Дональдом Трампом, невозможно сделать точные предсказания. Наверное, с точным прогнозом придется подождать до января», — заключает OilPrice.

Как передавало ИА REGNUM, избранный президент США, республиканец Дональд Трамп обещал «в первый день» своего президентства, которое официально начнется 20 января, отменить «ядерную сделку» с Ираном, заключенную благодаря его предшественнику Бараку Обаме в 2015 году, согласно которой Иран обеспечивает доступ к своим ядерным объектам для специалистов МАГАТЭ в обмен на смягчение санкционного режима.

Сторонником «разрыва» соглашения является также республиканское большинство в Конгрессе США, который уже подтвердил продление санкций в отношении Ирана на ближайшие 10 лет, а также ввел запрет на продажу Ирану гражданских самолетов.

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Кроме денонсации «ядерной сделки», большую «помощь» нефтяникам США могут оказать планы Трампа о выходе США из ограничительных международных договоров по климату, включая Парижское соглашение, а также отмена ограничений на добычу углеводородов на шельфе.