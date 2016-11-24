Вашингтон, 24 ноября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. В США эксперты по избирательному праву и компьютерные специалисты предложили экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон пересчитать голоса в трех штатах — Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, сообщает Associated Press.

Иероним Босх. Наперсточник

Автором инициативы — директор Центра компьютерной безопасности общества при Университете штата Мичиган Алекс Хальдерман. Он признал, что кибератак или любых других нарушений на выборах не было, однако предложил пересчитать голоса, чтобы полностью исключить любые воздействия на результаты выборов.

По мнению экспертной группы, именно в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган могли произойти кибератаки — там кандидат-республиканец Дональд Трамп победил с незначительным отрывом. В своей статье на портале Medium Хальдерман предложил «внимательно изучить имеющиеся доказательства: бюллетени и оборудование для голосования».

По мнению экспертов CNN, Хиллари Клинтон может оспорить результаты выборов — к настоящему времени она опередила Дональда Трампа на 1,82 млн голосов избирателей. За нее, по результатам подсчета, проголосовали 63,96 млн человек, за Трампа — 62,21 млн.

В штабе Клинтон никак не прокомментировали сообщения СМИ, также на тему пересчета голосов ничего не говорила и сама кандидат-демократ. В общей сложности, Трамп получил 30 голосов выборщиков от Висконсина и Мичигана из 290 набранных при необходимых 270.

У Клинтон всего 232 голоса. В Мичигане подсчет до сих пор не закончен, на кону там 16 голосов выборщиков.