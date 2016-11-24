Чита, 24 ноября, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о назначении Александра Петрова первым заместителем министра природных ресурсов и возложении на него исполнения обязанностей министра природных ресурсов региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Забайкальскийкрай.рф Александр Петров

Александр Петров родился 19 февраля 1966 года в селе Бичура (Бурятия). Получил образование в 1988 году в Сибирском технологическом институте по специальности «лесное хозяйство», в 2004 году обучался в Читинском государственном университете по специальности «юриспруденция». В последнее время занимал должность главы Сретенского района.

Местные СМИ отмечают, что это решение было принято Ждановой спустя неделю после назначения на пост министра природных ресурсов Максима Михайлюка, который до назначения министром возглавлял в краевом правительстве управление по вопросам противодействия коррупции.

При этом «Чита.ру» добавляет, что Александр Петров участвовал в праймериз на пост губернатора Забайкальского края, заняв по итогам предварительного голосования второе место после Ждановой. Перед выборами Жданова рассматривала Петрова в качестве кандидата на пост сенатора. Впрочем, в итоге членом Совета Федерации стал Баир Жамсуев.