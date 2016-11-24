Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» будет официально передана в состав ВМФ России сегодня, 24 ноября. Торжественная церемония подъема военно-морского Андреевского флага пройдет на АО «Адмиралтейские верфи», где строилась субмарина, сообщили на предприятии.

Admship.ru Подлодка «Колпино» во время спуска на воду в мае 2016 года

Подводная лодка проекта 636.3 «Колпино», заложенная в октябре 2014 года и спущенная на воду 31 мая 2016 года, завершает серию из шести кораблей, построенных в Санкт-Петербурге для подводных сил Черноморского флота России. Подлодка «Колпино» успешно прошла испытания и сегодня готова заступить на службу.

Первые две подводные лодки этой серии — «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» — вошли в состав Черноморского флота в августе и декабре 2014 года, третья и четвертая — «Старый Оскол» и «Краснодар» — в июле и ноябре 2015 года. 26 октября 2016 года военным морякам передана подводная лодка «Великий Новгород». Все шесть подлодок данной серии названы в честь городов, носящих почетные звания «Город-герой» и «Город воинской славы».

Напомним, что подлодка «Ростов-на-Дону» во время перехода к месту постоянной дислокации в Новороссийск 8 декабря 2015 года нанесла удар из Средиземного моря крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии.

Передача флоту лодки «Колпино» не означает прекращения выпуска подлодок этого типа на «Адмиралтейских верфях». В октябре предприятие приступило к выполнению государственного контракта на строительство очередной серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.

Субмарины проекта 636.3 могут погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью до 20 узлов. Максимальная продолжительность автономного плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека. Длина лодок почти 74 метра, ширина — около 10 метров. Как правило, эти подлодки вооружены 4 крылатыми ракетами, 18 торпедами и 24 минами.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют высокую боевую эффективность за счет оптимального сочетания акустической скрытности и дальности обнаружения целей.

Серийное строительство подводных лодок на Адмиралтейских верфях началось в 1932 году. С тех пор на предприятии построено более 400 подводных лодок и глубоководных аппаратов различных проектов.