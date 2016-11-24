Улан-Удэ, 24 ноября, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Будуев посоветовал своим бывшим коллегам в городском совете Улан-Удэ отказаться от новогодних корпоративов. «Считаю, что и депутаты горсовета должны отказаться от корпоративов. Пусть бухают за свой счет», — заявил депутат в эфире телекомпании «Ариг Ус».

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Политик также заявил, что, еще будучи депутатом городского совета, на корпоративы «никогда не ходил».

В горсовете такому заявлению сильно удивились, отметив, что новогодние корпоративы и так всегда проводилось за личный счет, пишет «Байкал Медиа Консалтинг». «Все время все мероприятия проводились за свой счет. Третий созыв работаю и не помню, чтобы нас кто-то угощал или на подобное выделялись деньги из бюджета. Мы все сами скидываемся», — говорит депутат Валерий Амагыров.

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Высказывание бывшего коллеги местных депутатов даже позабавило. «Странно, что Николай Робертович говорит такое, насколько я помню, он сам был в прошлом году на новогоднем корпоративе и скидывался так же, как и все», — добавил Амагыров.

Напомним, депутаты Госдумы РФ отказалась от традиции проведения новогодних корпоративов, которые проходили в зале заседаний с выступлениями депутатов. Кого-то данный факт расстроил, как, например, специально учившего играть на балалайке, чтобы «всех поразить на капустнике», члена фракции ЛДПР Михаила Дегтярева, а вот кого-то, наоборот, воодушевил, как депутата от Бурятии Николая Будуева, отмечают бурятские СМИ.