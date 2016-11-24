Пекин, 24 ноября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд Харбина вынес приговор бывшему старшему политическому советнику в провинции Ляонин Чэнь Тисиню, который ранее обвинялся в неоднократном получении взяток. Суд признал экс-чиновника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и 9 месяцев.

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Кроме того все личное имущество Чэнь Тисиня будет арестовано и распродано, полученные средства будут направлены в казну. Таким образом государство планирует вернуть около 2 млн юаней, пишет «Синьхуа».

В ходе следствия было установлено, что с 2008 по 2013 г. Чэнь, занимая должность главы партийной ячейки в г. Чаоян, неоднократно получал взятки и дорогие подарки взамен на оказание помощи в продвижении по карьерной лестнице, получении выгодных кредитов для строительных организаций и закрытие уголовных дел против обеспеченных граждан.

По мнению суда, экс-чиновник полностью признал свою вину и раскаялся. Чэнь Тисинь вернул государству все незаконно заработанные средства, что стало основанием для смягчения наказания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 ноября Народный суд г. Лючжоу вынес приговор Чжу Минго— экс-председателю комитета Народного политического Консультативного совета Китая в провинции Гуандун, обвиняемого в неоднократном получении взяток на общую сумму в $21,5 млн.