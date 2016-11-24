Новосибирск, 24 ноября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Планы совета депутатов Новосибирска по введению ограничений в одежде и в высказываниях для журналистов не нашли одобрения у губернатора Новосибирской области.

Https://vk.com/gs_nsk Совет депутатов Новосибирска решил ввести правила аккредитации для журналистов

Любые ограничения — это плохо, — сказал Владимир Городецкий накануне на еженедельной встрече с журналистами, его цитируют «Все новости Новосибирской области». «Я же вас не ограничиваю: «Вы приходите, а вы нет, потому что вы плохие вопросы мне задаете»… Ограничения, касающиеся доступа СМИ, я считаю неправильными», — отметил чиновник.

Давать развернутых комментариев глава региона все же не стал, сославшись на то, что данное решение новосибирского горсовета пока еще находится в стадии обсуждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет депутатов города Новосибирска решил ввести правила аккредитации для журналистов. Согласно проекту, который собираются вынести на ближайшую декабрьскую сессию, редакции СМИ должны будут представить заявки на аккредитацию для участия в официальных мероприятиях городского парламента, приложив копии свидетельств о регистрации и фотографии.

Аккредитованные представители СМИ будут обязаны при осуществлении своей профессиональной деятельности «уважать права, законные интересы, честь и достоинство депутатов и работников Совета, граждан и организаций». Журналисты не должны использовать свои профессиональные возможности «в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ».

Собирается горсовет ввести и ряд ограничений для внешнего вида журналистов. В частности, они должны будут «придерживаться делового стиля одежды». Журналисты региональных СМИ уже вовсю обсуждают ограничения со стороны городского паламента. Некоторые даже подшучивают, что пора копить деньги на деловой костюм.

Отметим, что сейчас журналисты посещают сессии горсовета свободно.