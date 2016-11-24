Москва, 24 ноября, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Минтруд РФ дал отрицательный отзыв на предложение пенсионной реформы от Центробанка и Минфина РФ, согласно которому в России может быть создан индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Василий Максимов. Старик. 1881

Три источника, знакомых с ходом обсуждения и текстом отзыва, подтвердили, что отрицательный отзыв на проект предложения направлен в секретариат первого вице-премьера Игоря Шувалова. В отзыве Минтруд «обстоятельно напоминает о потерях, которые граждане понесли, вкладывая деньги в НПФ, и настаивает на полностью добровольном характере новой системы».

Также в документе критикуется невозможность гарантировать доходность пенсионных накоплений, а также то, что «система не добровольная, а квазидобровольная, что не отвечает видению соцблока», сказал один из источников издания.

Теперь обоснование ИПК может быть отправлено на доработку в Минфин и Центробанк, что сдвинет сроки внесения финального предложения.

Ранее Министерство финансов Российской Федерации и Банк России для модернизации российской пенсионной системы разработали «Концепцию индивидуального пенсионного капитала». Одним из её основных пунктов является готовность признать накопления, сделанные гражданами в накопительной части пенсии, их собственностью.

Согласно концепции ИПК, граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В настоящее время в Пенсионный фонд РФ 22% сверх зарплаты сотрудников отчисляет работодатель.