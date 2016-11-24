Банги, 24 ноября, 2016, 03:47 — ИА Регнум. За два дня боестолкновений между враждующими вооруженными группировками в Центрально-Африканской Республике погибло не менее 16 человек, около 10 тыс. бежали из опасных районов, передает Reuters 24 ноября.

charlygutmann Беженцы

Столкновения между отрядами «Народного фронта возрождения Центрально-Африканской Республики» и «Союза Центральной Африки» начались 21 ноября в городе Бриа, в 600 км к северо-востоку от столицы ЦАР, города Банги.

Оба отряда относятся к мусульманской группе «Селека», враждующей с христианами из группы «Антибалака».

Известно, что разгорающийся конфликт пытаются сдержать миротворцы ООН, однако на данный момент насилие в районе продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт в ЦАР вспыхнул в 2013 году, когда «Селека» свергла христианского президента. Когда их лидер оставил власть, последовала ответная реакция христианской милиции «Антибалака» против мусульман. Межрелигиозные распри в ЦАР продолжаются по сей день, в африканскую республику введен 13-тысячный контингент миротворцев ООН.