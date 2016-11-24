Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп обратился к нации со вторым после выборов обращением на канале YouTube 24 ноября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В новом видеообращении, продолжительность которого составляет 1 минуту и 44 секунды, Трамп поздравил граждан США с главным национальным праздником, призвал американцев «стать едиными сердцем» в этот день, а также успел затронуть вопросы истории и национального единства США, реформы политической системы Вашингтона и системы национальной безопасности.

«Политическая кампания закончилась. И теперь начинается великая национальная кампания. Мы должны перестроить нашу страну и вернуть американскую мечту всему народу», — заявил избранный президент.

В конце торжественной речи Трамп, согласно традиции Дня благодарения, поблагодарил всех слушавших его — и «благословил Америку».

Как передавало ИА REGNUM, в первом видеообращении после выборов, которое появилось на канале YouTube 22 ноября, избранный президент Дональд Трамп озвучил планы на первые сто дней президентского срока, который стартует после инаугурации 20 января 2017 года.

В числе «первых шагов» оказались выход из договоров о свободной торговле ТПП, TTIP и NAFTA, выход из международных климатических соглашений, ужесточение миграционного законодательства, законодательное ограничение лоббизма в Белом доме — в общем, все то, чего и боялись оппоненты Трампа в ходе избирательной кампании.

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