Вашингтон, 24 ноября, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Старший сын избранного президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — встретился с дипломатами, бизнесменами, политиками и представителями сирийской оппозиции, которые являются сторонниками сотрудничества США и РФ в урегулировании сирийского конфликта, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

По данным издания, переговоры прошли в отеле Ritz в Париже 11 октября, в них приняли участие 30 человек. Закрытое обсуждение с участием сына Трампа прошло в рамках мероприятия, организованного Центром политических и международных исследований.

В ходе встречи, посвященной «поискам путей сотрудничества с Россией» с целью урегулирования конфликта в Сирии, жена основателя Центра Фабьена Боссара Ранда Кассис убеждала Трампа-младшего в необходимости сотрудничества с Россией на Ближнем Востоке. По ее мнению, без России невозможно достичь какого-либо решения в Сирии.

Кассис — председатель сирийского оппозиционного «Движения за плюралистическое общество», выступающего за политический переход в Сирии в сотрудничестве с президентом Башаром Асадом и за взаимодействие с Москвой в этом процессе.

Издание уточняет, что присутствие Трампа-младшего на мероприятии в Париже подтвердила старший советник Дональда Трампа-старшего Келлиэнн Конвэй. Однако, она не стала заострять внимание на прямом контакте 38-летнего Трампа-младшего с Рандой Кассис.

Сама Кассис 11 ноября, уже после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в своем Facebook выразила надежду на то, что смогла донести до Трампа-старшего через его сына мысль о том, как можно сотрудничать в целях достижения соглашения между Москвой и Вашингтоном по Сирии.