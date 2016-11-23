Бен Карсон согласился на пост в администрации Трампа — WSJ
Вашингтон, 24 ноября, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Бен Карсон принял предложение избранного главы государства Дональда Трампа возглавить министерство жилищного строительства и городского развития, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Карсона Армстронга Уильямса.
По его словам, предложение Трампа «принято» бывшим нейрохирургом Карсоном. Ранее сам Карсон в своем Facebook написал, что о его роли в новой администрации Трампа вскоре будет объявлено.
Карсон не уточнил, о какой должности идет речь. Он только пояснил, что будет заниматься обустройством американских городов, в частности, улучшением условий жизни в бедных городских кварталах США.
65-летний темнокожий нейрохирург Бен Карсон поддержал Трампа в его президентской гонке еще в марте 2016 года. Со своей стороны Трамп в Twitter назвал Карсона «талантливым человеком, который любит людей».