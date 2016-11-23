Вашингтон, 24 ноября, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Бен Карсон принял предложение избранного главы государства Дональда Трампа возглавить министерство жилищного строительства и городского развития, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Карсона Армстронга Уильямса.

Gage Skidmore Бен Карсон

По его словам, предложение Трампа «принято» бывшим нейрохирургом Карсоном. Ранее сам Карсон в своем Facebook написал, что о его роли в новой администрации Трампа вскоре будет объявлено.

Карсон не уточнил, о какой должности идет речь. Он только пояснил, что будет заниматься обустройством американских городов, в частности, улучшением условий жизни в бедных городских кварталах США.

65-летний темнокожий нейрохирург Бен Карсон поддержал Трампа в его президентской гонке еще в марте 2016 года. Со своей стороны Трамп в Twitter назвал Карсона «талантливым человеком, который любит людей».