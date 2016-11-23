Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит российскому ФК «Ростов» €1,5 млн за победу над немецкой «Баварией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Pixabay.com Футбол и деньги

Матч между «Ростовом» и «Баварией» завершился 23 ноября со счетом 3:2 в пользу российской команды. Согласно регламенту УЕФА, команды получают по €1,5 млн за победу в групповом этапе ЛЧ и по €500 тыс. за ничью.

Следующий матч для «Ростова» состоится 6 декабря, российский клуб встретится на выезде с голландским ПСВ.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Олимп-2» 23 ноября в Ростове-на-Дону. Голы забили Дуглас Коста («Бавария», 36-я минута), Сердарар Азмун («Ростов», 44-я минута), Дмитрий Полоз ((«Ростов», 49-я минута), Хуан Бернат («Бавария», 52-я минута) и Кристиан Нобоа («Ростов», 66-я минута).