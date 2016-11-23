Токио, 24 ноября, 2016, 01:20 — ИА Регнум. У берегов Японии вновь произошло землетрясение, объявлена угроза цунами, сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

Pixabay.com Япония. Землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,1, подземные толчки ощущались в 17 префектурах на северо-востоке страны, в том числе и в Фукусиме. Уточняется, что высота цунами будет минимальной, разрушений не прогнозируется.

Подземный толчок зафиксирован примерно там же, где два дня назад произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Тогда высота цунами составила 1,4 метра.