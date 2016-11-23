Пекин, 23 ноября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Китай будет защищать свои права в соответствии с тарифными правилами ВТО, если Трамп решит реализовать свои предвыборные обещания, относительно введения пошлин на китайские товары, сообщает 23 ноября Reuters.

Wto.org Флаг ВТО

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, во время своей предвыборной кампании активно выступал за развитие внутренней промышленности, для чего требуются протекционистские барьеры. Такой подход противоречит представлениям о свободной торговле, для поддержания которой и создаются такие организации как НАФТА, ВТО и другие. Трамп пообщеал выйти из ВТО, если организация выступить против защитных тарифов для американской промышленности.