Анкара, 23 ноября, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Домашний матч турецкого футбольного клуба «Бешикташ» против португальской «Бенфики» в рамках пятого тура группы В Лиги чемпионов завершился вничью со счетом 3:3, сообщает «Р-Спорт».

Turklegend На домашнем стадионе «Бешикташа»

Турецкие футболисты в первом тайме пропустили три безответных гола, которые забили Гонсалу Гуэдеш, Нелсон Семеду и Любомир Фейса на 10-й, 25-й и 31-й минутах. Однако во втором тайме игроки «Бешикташа» смогли отыграть три мяча и свести исход матча к ничейному счету.

В составе турецкой команды отличились Дженк Тосун, Рикардо Куарежма и Венсан Абубакар.

В итоге, после пяти матчей «Бешикташ» занимает третью строчку турнирной таблицы. «Бенфика», имея то же количество очков, идет второй, опередив турецкий клуб по дополнительным параметрам.