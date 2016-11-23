Рим, 23 ноября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. В среду, 23 ноября, Европарламент одобрил резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», в которой призвал страны ЕС бороться против российской пропаганды и приравнял деятельность российских СМИ к пропаганде исламских террористических организаций.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Безумие

Текст, представленный председателем Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Страсбурга Анной Фотыгой, был утвержден 304 голосами, против 179 и 208 воздержавшихся. «Существует растущее давление пропаганды России и исламских организаций в Европейском союзе», — говорится в заявлении, которое обязывает Брюссель активно бороться против Кремля так же, как и против джихадистов.

Многие из итальянских СМИ определили эту резолюцию как «безумие».

Il Giornale: «Последнее безрассудство Европарламента проходит между бредовых линий резолюции, которая объединила Россию Владимира Путина с исламскими террористами». «Такие тяжелые обвинения вместо того, чтобы приблизить Россию, отталкивают ее от Старого континента».

Imolaoggi: «Европейский парламент, в стадии серьезного кризиса и мании преследования, принял резолюцию, рекомендуя странам ЕС принять правовые меры против якобы «российской пропаганды».

Евроцензуре подлежат Russia Today и Sputnik, опасными считаются также организации по распространению русской культуры и языка. «Давление пропаганды России и исламских террористических групп в Европейском союзе растет», — говорят в Европарламенте. Кремль также обвинили в финансировании партий и других организаций, которые работают против ЕС и добиваются его развала. Однако имена партий и названия организаций не прозвучали.

La Repubblica считает, что принятие подобной резолюции против России лишь говорит о том, что в следующем месяце Европейский союз продлит санкции против России. «Документ, утвержденный в Страсбурге, очевидно, знаменует собой преимущество в пользу тех, кто выступает за жесткую позицию в отношении Кремля по сравнению со странами — членами ЕС, такими как Италия и Венгрия, которые имели с Россией сильный коммерческий обмен и теперь продолжают нести убытки».

Ожидаемые негативные комментарии парламентариев Европы от итальянской партии «Лига Севера». Так, Лоренцо Фонтана заявил: «Кто-то не понимает, что Россия должна быть важным партнером, а не врагом, но теперь мир меняется, несмотря на этот Европейский союз, к счастью». Марио Боргезио выступил с комментарием в самом Европарламенте: «Чистое безумие ассоциировать Российскую Федерацию и ее законную деятельность по контринформации с деятельностью террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вы хотите вернуть мир к холодной войне. К счастью, сейчас вместо Обамы, который своей внешней политикой подпитывал ветры войны, есть сбалансированный Трамп, который, наконец, протянет руку России».