Николаев, Украина, 23 ноября, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Центральный районный суд Николаева по ходатайству следователей не разрешил внести залог и оставил под стражей на два месяца задержанных на границе Украины с Крымом военнослужащих РФ Александра Баранова и Максима Одинцова, сообщает агентство УНИАН.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Теперь их подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Государственная измена». Суд вынес постановление об изменении способа исполнения меры пресечения и отменил возможность освобождения Баранова и Одинцова под залог.

Напомним, 21 ноября Минобороны России сообщило, что сотрудниками СБУ похищены и вывезены на территорию Николаевской области Украины прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов. Эти военнослужащие через подставных лиц были приглашены на территорию Украины для передачи им документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины. Сразу после пересечения границы российские военнослужащие были задержаны сотрудниками СБУ. Позднее украинские СМИ сообщили, что Одинцов и Баранов обвиняются на Украине в дезертирстве и государственной измене, так как до воссоединения Крыма с Россией оба они являлись военнослужащими украинской армии.