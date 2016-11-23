Киев, 23 ноября, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Власти украинской столицы решили отказаться от использования образов Деда Мороза и Снегурочки при украшении Киева на новогодние праздники. Об этом сегодня, 23 ноября, пишут украинские «Вести».

Цитата из м/ф «Дед Мороз и Серый Волк». Реж. Витольд Бордзиловский. 1978. СССР Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз и Снегурочка попали под «декоммунизацию». Как заявил ответственный за украшение главной ёлки Киева, основатель этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, Дед Мороз — это пережиток советского прошлого. Добруцкий подчеркнул, что поздравлять киевлян с Новым годом должен святой Николай.

«Мы долгое время популяризировали эту идею, и теперь это действительно приобрело массовый характер. Дед Мороз — вымышленный персонаж и пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить», — считает Добруцкий.

Украинские СМИ утверждают, что просьба избавиться на массовых мероприятиях от Дедов Морозов и Снегурочек якобы исходила от мэрии Киева. Ивент-агентства украинской столицы также отказываются от образов Деда Мороза и Снегурочки.

Тем не менее руководство большинства киевских школ и детских садов собирается, как и раньше, использовать образ Деда Мороза и Снегурочки при организации новогодних праздников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 г. на Украине вступил в силу так называемый закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику. По этому закону идет массовое переименование украинских городов и улиц в них.