Берлин, 23 ноября, 2016, 23:13 — ИА Регнум.



Pixabay.com Цвета российского флага

«Германия вынуждена хранить молчание на мировой арене, даже когда послевоенный миропорядок сталкивается с серьезными изменениями. Вероятное сближение вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, к сожалению, не решает ядерной проблемы и не дает ответа на вопрос, какие силы возьмут на себя ответственность за общее будущее? Германия вынуждена определенно сдерживаться после президентских выборов в Америке и, кажется, не в состоянии дать вразумительный прогноз об ожидаемых изменениях или даже потрясениях в международной структуре власти», — пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«В мозговом центре гражданского общества — Московском центре Карнеги — недавно пришли к выводу, что в будущем мировой порядок будут определять всего три державы, а именно Китай, Россия и США. Интересно, что эта концепция распространяется и на трех государственных лидеров, которые будут в значительной степени «ответственны» за новый мировой порядок. В документе также указывается на интенсивную конкуренцию между тремя великими державами. Кроме того в документе отмечается очевидное отсутствие в Европейском союзе эффективного руководства не только в условиях кризиса, но и в нормальной ситуации. Европейцы слишком разобщены и слабы, чтобы быть глобальным и стратегически эффективным игроком. Два года назад министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что у ЕС во главе с Германией нет собственной сферы влияния, геополитических пространств, где Евросоюз мог бы доминировать».

«Сегодня всего три великие державы — Америка, Китай и Россия — являются неоспоримыми игроками глобальной высшей лиги. Факторами, определяющими политическое значение и мощь глобальной сверхдержавы, по-прежнему являются ядерное оружие, трудовые и природные ресурсы», — добавляет FAZ.