Москва, 23 ноября, 2016, 22:51 — ИА Регнум. На фоне мировых и внутрироссийских новостей произошло грандиозное событие, которое в иное время сделало бы заголовки. Международная боксёрская федерация IBF/USBA признала Евразийскую федерацию профессионального бокса (Eurasian Boxing Parliament) в статусе континентальной боксёрской федерации. Для непосвящённых это говорит о немногом. Но эксперты отмечают, что в мире профессионального бокса произошла революция, масштабы которой ещё предстоит осознать. Как и то, насколько тесно взаимовлияние профессионального спорта и большой политики. И это, несмотря на удручающие контексты прошедшей Олимпиады, не всегда — дорога в один конец и игра в одни ворота. Подробности — в редакционном интервью ИА REGNUM президента Евразийской федерации профессионального бокса Михаила Денисова.

Фото Михаила Денисова Президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов (второй слева)

ИА REGNUM : Для начала — несколько слов о вашей организации.

Евразийская федерация профессионального бокса (EBP) объединяет более сорока организаций профессионального бокса стран Евразии. Невзирая ни на какие политические конфликты, войны и санкции. Мир профессионального бокса принципиально отличается от олимпийских видов спорта. В отличие от олимпийских видовых объединений, мы не находимся под крылом привязанных к государственным бюджетам национальных олимпийских комитетов. С одной стороны, нам приходится напрямую жёстко взаимодействовать с источниками финансирования и медиаканалами, под которые привлекаются спонсоры. С другой стороны, лишённые государственного и международного протекционизма, мы обладаем большей независимостью в прямом смысле.

В качестве примера могу привести драматический сценарий вступления в нашу организацию турецкой национальной федерации профессионального бокса. На фоне обострения политических разногласий между нашими странами нам удалось сохранить наши дружеские и деловые отношения. И сейчас они выходят на качественно иной уровень. Наши совместные гуманитарные и спортивные инициативы получили поддержку на уровне высшей государственной власти Турецкой Республики.

ИА REGNUM : Тем не менее на вашем уровне мировое противостояние тоже ощущается жестко. Что позволяет этому противодействовать?

Термин «профессиональный бокс», в отличие от олимпийской лукавой забывчивости про изначально «любительский спорт», точно характеризует его содержание. Мы не скрываем, что это — спорт профессионалов, бойцов и их промоутеров, которые зарабатывают свои деньги в зависимости от результата. И, как любой бизнес, наш спорт впрямую ощущает на себе последствия политических противостояний. Поэтому в октябре прошлого года, задолго до минувшей Олимпиады, предвидя предстоящие склоки и подковёрные войны за рамками приличий, мы провели Конгресс нашей федерации с повесткой «Спорт и политика». Участники единогласно проголосовали за резолюцию в поддержку инициативы российского лидера Владимира Путина о деполитизации мирового спорта. Соответствующее заявление президента России и наш итоговый документ практически совпали по времени, что дало повод упрекнуть нас в политическом подхалимаже.

Это было либо глупостью, либо заведомой ложью. Все понимают, что предварительное обсуждение и согласование общей позиции с несколькими десятками участников за двое суток возможно только в тоталитарной модели организации. Просто все участники сталкиваются с проблемой вмешательства политики в наш спорт практически.

ИА REGNUM : Можно предположить, что и само создание организации, которая объединяет столько национальных федераций, не было беспроблемным.

Изначально моя идея в бытность членом Совета директоров мировой боксёрской организации — Всемирного Боксёрского Совета (WBC) заключалась в том, чтобы объединить силы на пространстве, которое условно называется постсоветским. И задолго до политической идеи Евразийского политического союза мы начали претворять эту мысль в плоскости профессионального бокса. Для нас было естественно заполнить образовавшийся рыночный вакуум поверх новых границ. Но эта идея встретила яростное сопротивление американского и европейского объединения в рамках WBC. Отразилась ли глобальная политика в этом конфликте, не мне судить. Но по факту, ради воплощения этой идеи, которая заведомо была выгодна всем без исключения, мне пришлось оставить WBC.

ИА REGNUM : Ваше признание американской организацией произошло спустя сутки после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Многие говорят, что это стало первым сигналом слома прежней конфронтационной политики в отношении России.

Дональд Трамп — большой поклонник нашего вида спорта, и в его команде, вероятно, есть люди, которые понимают важность профессионального бокса в решении болезненных социальных проблем. Это — уникальный инструмент для работы с социально слабыми слоями молодёжи, мигрантов, беженцев, для организации акций в поддержку глобальных инициатив. Те, кто следит за новостями профессионального бокса, помнят не только бои и нокауты, но и нашу инициативу — ещё в 2013 году — о проведении дня тишины в Сирии во время чемпионского боя в Москве. Мы были услышаны и поддержаны более чем 70 лицами и организациями того, что именуется гражданским обществом.

На ваш вопрос отвечу так: конечно, наша отчётливая позиция при прежней администрации США наше признание возможно бы исключила.