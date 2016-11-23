Москва, 23 ноября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Заявление ООО «Гайдзин энтертэйнмент», являющегося одним из создателей фильма «28 панфиловцев», о принятии предварительных обеспечительных мер по защите его исключительных прав было рассмотрено Мосгорсудом 23 ноября, сообщается на сайте суда.

Цитата из к/ф «28 панфиловцев». Реж, Ким Дружинин, Андрей Шальопа. 2015. Россия Бой панфиловцев

В итоге суд принял решение обязать Роскомнадзор «и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма на сайтах «kinobublik.net, hd-kinomax.net, kinogo-co-2016.ru, kinotochka.net, kinoliza.net».

Теперь Роскомнадзор обязан с 23 ноября на 15 дней внести вышеперечисленные интернет-адреса в чёрные списки, а российские провайдеры будут обязаны их временно заблокировать. Это будет продолжаться 15 дней. Затем, если «Гайдзин энтертэйнмент» воспользуется своим правом в течение 15 дней обратиться с судебными исками по поводу нарушения своих прав, временная блокировка превратится в постоянную.

Напомним, в широкий прокат художественный фильм «28 панфиловцев» выходит 24 ноября 2016 года. Кинолента начала создаваться в октябре 2013 года на народные деньги, пожертвованные простыми гражданами России и сопредельных государств. После того, как сумма частных пожертвований превысила 30 млн рублей, к финансированию работ над фильмом подключилось министерство культуры России и министерство культуры Казахстана. Кроме того, существенную поддержку создателям кинокартины оказала компания Gaijin Entertainment, разработчик исторических военных онлайн-игр.

Художественный фильм «28 панфиловцев» расскажет о ставшем легендарным бое красноармейцев 316-й стрелковой дивизии генерала И. В Панфилова, 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково отражавших массированные атаки немецких танков, прорывавшихся к Москве.