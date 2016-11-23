Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов» одержал волевую победу над мюнхенской «Баварией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел сегодня, 23 ноября, на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Игра

Счет открыли баварцы на 36-й минуте — отличился Дуглас Коста. Ростовцы ответили двумя голами: Сердарара Азмуна (44-я минута) и Дмитрия Полоза (49-я минута). Баварцы не собирались сдаваться, и на 52-й минуте Хуан Бернат сравнял счет.

Но Кристиан Нобоа забил победный гол на 66-й минуте. Матч завершился со счетом 3:2.

Таким образом, «Ростов» после пяти игр набирает четыре очка, и российский клуб сохраняет шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако, в активе «Баварии» девять очков и второе место в турнирной таблице группы D.