Ставрополь, 23 ноября, 2016, 22:19 — ИА Регнум.



Geograph.org.uk Сильный ветер

В четвертом муниципальном образовании Ставропольского края введен режим «Чрезвычайной ситуации», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

В Изобильненском районе режим ЧС введен вслед за городом Лермонтов, Шпаковским и Кочубеевским районами.

Режим «Повышенной готовности» введен в 18 муниципальных образованиях: Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, а так же в Изобильненском, Труновском, Александровском, Степновском, Новоселицком, Георгиевском, Кировском, Петровском, Новоалександровском, Апанасенковском, Арзгирском, Туркменском, Андроповском муниципальных районах.

После двух дней интенсивных юго-восточных ветров, порывами до 30 м/с, сегодня ветер постепенно стихает, но остается достаточно сильным. Кроме того, работают комиссии по подсчету ущерба, причиненного людям ранее. Всего работает 12 оценочных комиссий. Масштабы ущерба постоянно растут, отметили в МЧС.

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По последним данным, восстановить предстоит 2187 м2 крыш социальных учреждений (в том числе пяти школ) и домов в десяти муниципальных образованиях.

В школах с поврежденной кровлей идут уроки. Электроснабжение везде восстановлено. Ограничения движения для большегрузов сняты.

В регионе работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. Организована работа шести оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов.