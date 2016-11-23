Неаполь, Италия, 23 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. В итальянском Неаполе болельщики киевского футбольного клуба подверглись нападению. Об этом сегодня, 23 ноября, пишут «Известия».

Користувач:Olmi Болельщики киевского «Динамо»

Сообщается, что нападение было совершено 22 ноября. Фанаты получили ножевые ранения. На одного из потерпевших напади в центре города. По предварительным данным нападения были осуществлены фанатами клуба «Наполи».

Угрозы жизни пострадавших нет. Итальянская полиция проводит расследование. Охрана отеля, где остановились украинские болельщики, усилена.

Матч между киевским «Динамо» и итальянским «Наполи» состоится сегодня в 22:45 по московскому времени в Неаполе.