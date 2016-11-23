Калуга, 23 ноября, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Калужская область по-прежнему привлекательна для инвесторов и завершит год с хорошим результатом. Об этом заявил сегодня, 23 ноября в Калуге на брифинге для региональных СМИ губернатор области Анатолий Артамонов.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов на брифинге

Как отметили в пресс-службе правительства Калужской области, журналистов интересовало состояние калужской экономики в настоящее время и на ближайшую перспективу, а также мнение главы региона относительно решения ряда социальных проблем.

По словам Анатолия Артамонова, по итогам 2016 года динамику развития демонстрируют ключевые отрасли экономики — промышленность и сельское хозяйство. В частности, рост объемов промышленного производства в целом ожидается на уровне около 7%. При этом в качестве позитивной тенденции губернатор назвал увеличение экспорта калужской продукции, акцентируя внимание на ее высоком качестве и востребованности на зарубежных рынках. В аграрном секторе примерно на 10% планируется рост производства молока. Область по-прежнему была привлекательна для инвесторов, причем по большей части отечественных. В этом году начали работу восемь новых предприятий, до конца года будет открыто еще три.

В ходе встречи с губернатором, журналисты попросили прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг центрального рынка в Калуге в связи с его переносом и созданием на этом месте парка. Анатолий Артамонов напомнил, что данная инициатива принадлежит Общественной палате области. Городской управе было рекомендовано подобрать для предпринимателей в черте города альтернативные места торговли. «Насколько мне известно, городская управа выполнила эти пожелания. Это вопрос муниципалитета», — подчеркнул глава региона.

На пресс-конференции также шла речь о перспективе расширения дорожной инфраструктуры областного центра, о будущем аэропортов региона, строительстве спортивных объектов, развитии Кондрово как моногорода и другие вопросы.