Ставрополь, 23 ноября, 2016, 22:06 — ИА Регнум.



Min-vodi.ru Композиция «Джентльмен с тростью и Дама с зонтом»

В Ставропольском крае вандалы подожгли парковую композицию «Джентльмен с тростью и Дама с зонтом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Минераловодского городского округа.

Правоохранительные органы занялись поиском вандалов. Сквер находится под окнами многоэтажных зданий и под камерами видеонаблюдения. Полиция ищет очевидцев произошедшего и изучает кадры видеокамер.

Парковая композиция «Джентльмен с тростью и Дама с зонтом» была передана индивидуальным предпринимателем Анной Воронковой в дар Минеральным Водам в День города. Около двух месяцев скульптура украшала сквер и полюбилась местным жителям.

Накануне между полуднем и 16:36 неизвестные подожгли скульптуру джентельмена. Огонь повредил обшивку скульптуры, обнажив металлический каркас. Материальный ущерб от поджога составил 302 тысячи рублей.

«Я хочу предупредить тех людей, которые этим занимаются, что мы обязательно найдем их, и они будут наказаны. Если это сделали несовершеннолетние жители города, будут наказаны их родители. В сквере установлено видеонаблюдение. Кто-то из жителей также мог видеть происходящее из окна своей квартиры», — прокомментировал произошедшее заместитель начальника Управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа Александр Мур.

Он также добавил, что городские власти намерены продолжать благоустраивать город, размещая в парках и скверах подобные фигуры.

В полиции региона сообщили ИА REGNUM, что проводят проверку по факту поджога ландшафтной композиции. Идут поиски вандалов. Сейчас идет работа со свидетелями. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.