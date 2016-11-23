Москва, 23 ноября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Российская негосударственная исследовательская организация «Левада-центр» провела очередной опрос об одобрении деятельности лиц в высшем руководстве страны. Результаты соцопроса опубликованы сегодня, 23 ноября, на сайте «Левада-центра».

Kremlin.ru Владимир Путин

Рейтинг одобрения деятельности президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре текущего года достиг 86%. Это самый высокий показатель в этом году. 14% граждан России деятельность Путина не одобряют.

Деятельность председателя правительства России Дмитрия Медведева одобряют 52% участников опроса. Рейтинг одобрения правительства в целом составил 50%, Государственной думы — 44%.

56% считают, что дела в России в целом идут в правильном направлении. 26% опрошенных считают, что Россия движется по неверному пути. 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен «Левада-центром» 18−21 ноября 2016 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах страны.