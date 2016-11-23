Ставрополь, 23 ноября, 2016, 21:49 — ИА Регнум.



Picserver.org Инновации

В Ставропольском крае создадут научный совет по развитию инновационных производств. С таким предложением выступил вице-премьер региона Андрей Мурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэке региона.

«Все наши ведущие научные разработки должны идти в рынок, необходимо детально прорабатывать вопрос коммерциализации проектов. Это поможет Ставрополью занять более высокие позиции в федеральном рейтинге инновационных регионов», — заявил глава экономического блока региона.

На коллегии Минэкономразвития региона было отмечено, что Ставропольский край создал действенную систему поддержки перспективных проектов на ключевых стадиях развития, некий инновационный лифт, способствующий развитию таких предприятий.

Система включает в себя «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», который помогает предприятиям в модернизации существующих производств или в преобразовании малоэффективных бизнес-процессов. Молодые предприниматели и научные объединения вузов также работают на повышение уровня инновационной деятельности региона.

Проекты команды инициативных студентов СКФУ и СтГАУ Валерии Шаховой «Разработка микрокапсулированных форм антимикробных препаратов для комплексной терапии забарьерных органов» и Ильи Пикалова «Автономные комплексы энергоснабжения с использованием сжиженного природного газа» по итогам Russian Startuр Tour 2016 (14−15 марта 2016 г., г. Краснодар) получили право участвовать в конкурсе Startup Village в г. Москва без прохождения дополнительной экспертизы.

В крае функционируют три центра молодежного инновационного творчества: «ВЕКТОР» в Ставрополе, «Бионика» в Невинномысске и «HI-Tech Импульс» в Пятигорске. За это время реализовано более 70 проектов различных направлений от часов до роботов и концептуальных макетов машин и оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на базе «Вектора» смоделирована модель индивидуального импланта из титана. Имплант был распечатан на 3D принтере и установлен пациенту в Ставропольской краевой больнице.

Постепенно планируется объединить центры в самостоятельную сеть центров молодежного творчества.