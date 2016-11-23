Дублин, 23 ноября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Правоохранители Ирландии заподозрили экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в отмывании крупной днежной суммы, сообщает Irish Times.

Pixabay.com Отмывание денег

В суде Дублина слушалось дело, в ходе которого представители Ходорковского добивались разморозки активов на сумму более €100 млн, которые были заблокированы по запросу полиции Ирландии с 2011 года.

Правоохранители Ирландии заявили, что происхождение этих денег неясно и подозрительно. Ирландское бюро по расследованию дел о мошенничестве потребовало от Ходорковского обосновать происхождение этих денег.

С другой стороны, адвокаты экс-главы ЮКОСа заявляют, что эти деньги получены в 2002—2003 годах в результате финансовых операций по выплате дивидендов и обратного выкупа акций. Кроме того, представители Ходорковского называют причиной действий ирландской полиции решение российского суда по «делу ЮКОСа».

Вопрос о предъявлении обвинений в мошенничестве или отмывании денег Ходорковскому пока не поднимается. Это решение должна будет принять прокуратура Ирландии.