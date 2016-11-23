Домодедово, Московская область, 23 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Москва — Пунта-Кана (Доминиканская республика) вынужден был вернуться в подмосковный аэропорт «Домодедово». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Pixabay.com Птица

Сообщается, что после вылета из «Домодедово» командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту. По предварительным данным в один из двигателей самолета могла попасть птица во время набора высоты.

Самолет развернулся в воздухе и летал кругам над районом аэропорта «Домодедово», сжигая топливо, чтобы совершить посадку. В итоге самолет авиакомпании Azur Air благополучно приземлился.

Авиакомпания подготовила резервный борт, на котором пассажиры будут доставлены к месту назначения.

В результате инцидента никто не пострадал.