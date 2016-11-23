Липецк, 23 ноября, 2016, 21:11 — ИА Регнум. В Липецкую область 25 ноября прибудет делегация Республики Корея. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, целью визита, который продлится по 27 ноября, станет дальнейшее расширение гуманитарного сотрудничества.

Admlip.ru Флаги Южной Кореи и Липецкой области

Гости проведут встречи с руководством региона и города Липецка, побывают в областном Центре романовской игрушки в селе Троицкое и познакомятся с культурным наследием древнего Ельца. Делегацию возглавит представитель мэрии Сувона господин Лим Сынг Квон.

Входящие в состав делегации молодые корейские спортсмены 26 ноября выступят в Липецке на торжественной церемонии открытия всероссийского детско-юношеского турнира по тхэквондо «Жемчужина Черноземья». С 1997 года соревнования проходят в областном центре ежегодно. Турнир посвящен памяти первого президента Союза тхэквондо России Сергея Федулова. Двухдневные состязания состоятся в легкоатлетическом манеже «Молодежный» и соберут более тысячи спортсменов из российских регионов.

«Сегодня спорт и массовая физическая культура признаны фундаментальной ценностью, которая определяет становление молодого поколения и формирует здоровье нации. Массовость — основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», — отметил глава региона Олег Королев.