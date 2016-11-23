Липецк, 23 ноября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития и реализации механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) был подписан между администрацией Липецкой области и ПАО «Сбербанк». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, документ подписали глава региона ИА REGNUM и председатель Центрально-Черноземного банка Владимир Салмин.

Admlip.ru Подписание меморандума о сотрудничестве

Меморандум предусматривает объединение усилий администрации области и Сбербанка для развития и модернизации региональной и муниципальной инфраструктуры, которые будут реализованы на основе механизмов ГЧП. Эксперты Сбербанка будут участвовать в проектной деятельности администрации области для разработки и реализации сложных инфраструктурных проектов. Объединение опыта и ресурсов администрации области и банка будет способствовать повышению качества разработки ГЧП-проектов, формированию эффективной системы взаимодействия бизнес-сообщества с представителями органов государственной и муниципальной власти.

Сейчас в регионе реализуется 10 ГЧП-проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве и в социальной сфере, шесть из которых — в рамках концессионного законодательства, два — в рамках инвестиционных соглашений, еще два — на основе аренды с инвестиционными обязательствами. Два проекта находятся на стадии эксплуатации. Один из них — реконструкция сельской общественной бани в Добровском районе, реализованный на основе концессионного соглашения, — вошел в число победителей конкурса Минэкономразвития РФ. Он назван среди лучших муниципальных управленческих решений по формированию благоприятной инвестиционной среды в номинации «Развитие инфраструктуры в формате ГЧП». Еще несколько крупных проектов в транспортной сфере, водно-коммунальном хозяйстве и здравоохранении находятся в стадии разработки.

Государственно-частное партнерство — один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса. При этом частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и техническом обслуживании. Глава региона Олег Королев уже заявлял, что областные власти будут всемерно поддерживать проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства.