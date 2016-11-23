Москва, 23 ноября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Проблему права самостоятельно расписываться инвалидам, страдающим ДЦП, поднял 18-летний Иван Бакаидов из Санкт-Петербурга, у которого возникли трудности при регистрации брака из-за его неспособности расписаться в документах.

Publicdomainpictures.net Штамп факсимиле подписи

«Единая Россия» займется разработкой закона, по которому инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата смогут использовать факсимиле вместо личной подписи.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева («Единая Россия»), в настоящее время законодательно закреплено право инвалидов по зрению использовать факсимиле при совершении финансовых операций в кредитных организациях.

«Данная норма закона может быть распространена и на другие категории людей с инвалидностью — с нарушением опорно-двигательного аппарата. Практика показала, что использование факсимиле является эффективным работающим механизмом реализации прав человека с инвалидностью в сфере гражданско-правовых отношений. Этот закон был принят недавно и мы можем вернуться к рассмотрению расширения этих норм закона, которые распространятся не только при осуществлении финансовых операций, но и также в иных аспектах правового поля, где требуется личная подпись гражданина: заключение брака, оформление завещания», — заявил Михаил Терентьев.