Вашингтон, 23 ноября, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Потребительские настроения в США заметно оживились после президентских выборов, сообщает 23 ноября Reuters.

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Это связано с тем, что американцы уверенны в улучшении экономического положения в стране в будущем, а также в собственном преуспевании. К такому выводы пришли социологи мичиганского университета.

«Всплеск благоприятных экономических перспектив не удивителен, и связан с популистскими высказываниям избранного президента США Дональда Трампа, а также с чувством облегчения, наступившим вслед за окончанием президентской гонки», — заявил экономист Ричард Куртин.

Напомним, 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В своей предвыборной кампании кандидат от республиканской партии обещал создать благоприятные условия для развития внутренней промышленности, ставя ее в приоритет свободной торговле.