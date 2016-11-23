Уфа, 23 ноября, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Жители Башкирии отмечают неудовлетворительную работу организаций ЖКХ при постоянном повышении тарифов. Как заявили ИА REGNUM собственники жилья, больше всего их тревожат отключения коммунальных услуг, происходящие как из-за аварий, так и по воле руководителей жилищно-эксплуатационных управлений.

ИА REGNUM Угрожающее предупреждение коммунальщиков

Отключения: к стихии готовы?

По мнению уфимцев, отключения водоснабжения, электроснабжения и отопления происходят регулярно. Так, 22 ноября в Уфе из-за аварии на трубопроводе на полдня остались без отопления 11 жилых домов по улицам Владивостокская и Революционная. На едва теплые батареи жалуются и жители Иглинского района республики и Калининского района Уфы. В случае аварийных ситуаций работает горячая линия. «Точечные жалобы на холод в квартире поступают, — частично признал наличие проблемы замминистра ЖКХ Башкирии Дмитрий Матюсин. — На то в оперативном порядке реагируют управляющие компании и устраняют дефекты». В министерстве ЖКХ отмечают, что республика подготовлена к отопительному сезону.

10 октября 2016 года министр ЖКХ республики Сергей Афонин доложил, что все объекты жилищно-коммунального хозяйства полностью готовы к зимнему сезону. Министр отметил, что отопительный сезон начат во всех городах и районах Башкирии, в министерство представлены единые паспорта готовности муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. В республике готовы и к нештатным ситуациям: укомплектованы аварийно-восстановительные бригады, закуплена специализированная техника. «Созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс. тонн, в том числе коммунальными предприятиями — 37 тыс. тонн, — отрапортовал Афонин. — Кроме того, 160 предприятий на объектах коммунальной инфраструктуры имеют 128 единиц передвижных резервных источников электроснабжения и 63 единицы стационарных источников электроснабжения, что полностью обеспечивает объекты коммунального хозяйства резервными источниками электроснабжения».

«Однако даже не столь масштабные погодные изменения приводят к массовым отключениям, — обеспокоены жители региона. — В январе из-за сильного ветра на юге республики, в Зианчуринском районе без электричества оставались несколько населенных пунктов с населением примерно 2 тыс. человек».

В ноябре 2016 года на несколько часов без света остались почти 6 тыс. человек в селе Юмагузино. Причиной отключения была объявлена «повышенная влажность». Крупнейший блэкаут в Башкирии в этом году произошел 2 июля в Уфе и в ряде районов республики. Тогда были даже остановлены производственные линии нефтеперерабатывающих предприятий, в том числе на участках непрерывного производства на «Уфаоргсинтезе», «Новойле», «Уфанефтехиме» и других крупных заводах нефтянки. Без света оставались тысячи домов и объектов инфраструктуры региона.

Шантаж или работа с должниками: мэрия одобряет, долги растут

«Но непредсказуемее погоды руководители жилищно-эксплуатационных управлений и управляющих компаний, — считает уфимец Михаил Еленин. — Без решения суда даже из-за небольшого долга или элементарной ошибки в вашей квартире могут отключить канализацию или электроснабжение. При этом у ваших соседей, чей долг гораздо выше, свет будет». По сообщениям СМИ, 54-летней уфимке был предоставлен счет в несколько десятков тысяч рублей за потребленную электроэнергию. Электрический счетчик, с которого снимали показания, оказался неисправен.

Осенью в Уфе на стенах жилых домов появились листовки без подписи, угрожающие жильцам отключением (индивидуальным затыканием) канализации. Причем, «оттыкание» будет производиться за отдельную плату — 3 тыс.078 рублей (плата по прейскуранту, как указано в угрожающем документе).

Угрозы развешены возле подъездов рядом со списком должников по квартплате, подписанным неким «Районным Советом общественного контроля в сфере ЖКХ». В Сибае анонимные листовки сопровождаются угрозой выселения. В Калининском районе Уфы сотрудники ЖЭУ называют подобные действия «обычной работой с должниками».

В мэрии Уфы в такой работе не видят ничего экстраординарного. «В октябре за услуги ЖКХ население Уфы заплатило около 1,2 млрд рублей, собираемость платежей составила 104%, — объявил на одной из утренних оперативок глава уфимской управы Ирек Ялалов. — Высокий показатель был достигнут, прежде всего, из-за отключений горячей воды и электричества». Было произведено четырнадцать тысяч отключений света и горячей воды, и в результате собрано сто восемнадцать миллионов рублей.

Однако долги уфимцев не уменьшаются. В январе 2016 года, по данным пресс-службы городской администрации, жители Уфы задолжали коммунальщикам почти два миллиарда рублей. Около восьми тысяч семей не оплачивали счета более полугода. С началом отопительного сезона в Башкирии долги за коммунальные услуги выросли. ООО «БашРТС» сообщило, что задолженность на 1 ноября 2016 года за тепло и горячую воду составляет 4,94 млрд рублей. Это на 8,8% больше, чем за месяц до этого. «3,24 млрд рублей из общей суммы задолженности приходится на долю жилищно-коммунальных организаций. Они же стали главными виновниками роста долгов в октябре, нарастив за месяц 205 млн рублей, — объясняют в «БашРТС». — Наиболее остро ситуация обстоит в Уфе и Стерлитамаке, где неплатежи жилищных предприятий суммарно достигли 2,6 млрд рублей».

«Жилищники считают возможным не платить по счетам и при этом отключают электроэнергию простым жителям, — констатирует Михаил Еленин. — При этом злостные неплательщики после отключения подключаются к электроснабжению самостоятельно, после таких подключений в шахматном порядке отключается свет у тех, кто исправно платит за электричество». По словам уфимца, «долги по платежам должны собирать профессионалы, например, судебные приставы, а не любители-жилищники».

С начала года в Управление ФССП по Башкирии поступило более 10 тыс. решений суда о взыскании с жителей республики задолженности по услугам ЖКХ на общую сумму более 224 млн рублей. Всего за это время судебными приставами УФССП по РБ завершено более 17 тыс. исполнительных производств в пользу организаций ЖКХ на общую сумму, превышающую 490 млн рублей.

Практика: все зависит от воли директора ЖЭУ

О том, как происходят отключения электричества, рассказывает жительница Калининского района Татьяна Иванова. «Сначала у подъездной двери появляется список должников по коммунальным услугам и квартплате с указанием номеров квартир и суммы долга, — делится уфимка. — Суммы долга самые разные, у кого-то менее 10 тыс., у кого-то — 80 тысяч, но работники ЖЭУ, похоже, не видят в этом никакой разницы, свет обещают отрубить всем». Затем в почтовые ящики сотрудники ЖЭУ бросают безграмотно составленные «предупреждения», ссылаясь на положения постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» .

На этом этапе жильцы могут сходить на прием к директору ЖЭУ и попросить его не отключать электричество. Как правило, просьбы находят понимание. Если такого визита не последовало, приходит электрик в сопровождении мастера и выключает свет.

После отключения жильцы действуют согласно своим возможностям. Одни оплачивают счета и с квитанциями приходят на прием к директору, после чего электрик подключает свет. «С самых законопослушных жильцов взимается плата за подключение, в 2015 году мастер требовал по 200−300 рублей, в 2016-м — по 400−500, — делятся опытом жители квартир. — Никаких квитанций не выдаётся, куда идут эти деньги — непонятно». Если жильцы проявляют настойчивость, свет подключат и без оплаты.

Некоторые жильцы оплачивают только часть долга или ограничиваются обещаниями заплатить, по указанию директора свет им также включается. Находятся и те, кто подключается к электроэнергии самостоятельно. «В результате в одном и том же подъезде можно наблюдать такую картину: в квартирах с меньшим долгом света нет, в квартирах с огромным долгом свет есть, — возмущается Елена Иванова. — Всё зависит от решения директора, насколько он симпатизирует и входит в положение того или иного жильца. Безусловно, платить по счетам нужно, но почему кому-то делается поблажка, а кому-то нет?»

Случается, и так, что за электричество нет долга, но есть долг по воде, отоплению и квартплате — в этом случае также отключается свет. Платить только за электроэнергию с целью предотвратить отключение света не имеет смысла.

«Электрики при ликвидации таких аварий после самостоятельных подключений «умельцами» утверждают, что электросистема в жилых домах изношена до предела, аварии будут только учащаться, — обеспокоены уфимцы. — При этом финансирование сферы ЖКХ сокращается. Ждут ли нас новые веерные отключения?»

Тарифы растут, поддержка сокращается

Как ранее писало ИА REGNUM, в конце октября на пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии приступили к рассмотрению пакета бюджетных документов об основных параметрах бюджета — на полтора миллиарда будут сокращены расходы на ЖКХ.

Правительство России установило индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2017 год. Документ определяет максимально допустимый рост тарифов ЖКХ для каждого региона. По традиции цены на коммунальные услуги не изменяются в первом полугодии и вырастут с 1 июля. Средний индекс для Башкирии составляет, как и в прошлом году, 5,8%. Как и в прошлом году, республика входит в десятку регионов с самым высоким индексом роста коммунальных тарифов. Однако для большинства регионов индексы снизились, поэтому Башкирия переместилась в этом списке с восьмого на шестое место. Самый высокий допустимый рост тарифов традиционно установлен для Москвы: 7% (на 2016 год было 7,5%). По величине индексов Башкирию опережают также Санкт-Петербург (6%), Якутия (6%), Камчатка (6%) и Кемеровская область (5,9%). Согласно аналогичному документу, подписанному год назад, впереди Башкирии по темпам роста были, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки и Якутии, также Приморский край, Пензенская и Тюменская области. Для всех соседних с Башкирией регионов темпы роста тарифов снижены по сравнению с теми, которые были установлены на 2016 год. На 0,8% индексы снижаются для Оренбургской области, на 0,7% — для Пермского края и Свердловской области, на 0,5% — для Челябинской, Самарской областей и Удмуртии, на 0,3% — для Татарии.

Совет юриста

Адвокат Наталья Дмитриева комментирует ситуацию следующим образом. «Отключить электричество в квартире должника могут, если сумма задолженности превысила 3 месячных размера платы за электричество, исчисленных не по счетчику, а исходя из норматива потребления этой коммунальной услуги в месяц, — утверждает юрист. — Однако перед приостановлением подачи электричества должна быть соблюдена определенная процедура, а именно: обязательно извещение за 3 дня до момента отключения, причем такое извещение должно быть получено должником под расписку». Если расписка не вручалась, жильцы вправе обращаться в суд и прокуратуру.

При этом самостоятельно подключаться к электрической сети нельзя. За это установлена административная ответственность. Самовольное подключение к энергетическим сетям является административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность граждан в виде наложения административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.