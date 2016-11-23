Москва, 23 ноября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Российская Федерация и Международный комитет Красного Креста (МККК) ведут активный диалог и сотрудничество по вопросам урегулирования конфликтов в различных странах. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил президент МККК Петер Маурер в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД РФ.

En.kremlin.ru Петер Маурер

Маурер заявил, что ему чрезвычайно приятно находиться в Москве с официальным визитом, а также то, что Россия и МККК ведут интенсивный диалог по конфликтам, в частности по Сирии, Ближнему Востоку в целом, по Украине.

Также президент МККК заявил, что очень рад сотрудничеству его организации с Россией в рамках укрепления международного гуманитарного права и выработкой общего понимания важности этого права.

В ходе переговоров Маурер заявил, что МККК весьма обеспокоен растущим числом и интенсивностью конфликтов, а также их пагубным влиянием на гражданское население в разных частях мира. В первую очередь речь идет о конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке и на Украине.

Маурер подчеркнул, что в МККК надеются добиться большего уважения соблюдения норм международного гуманитарного права во всем мире. Это могло бы привести к снижению числа конфликтов и сокращению числа жертв в этих конфликтах.

«Последствия этих конфликтов могут иметь дополнительный дестабилизирующий эффект на международные отношения, именно поэтому очень важно, что у нас есть эта возможность дополнительно обсудить формирование сотрудничества, позволяющего нам бороться с негативными эффектами конфликтов», — сказал президент МККК.