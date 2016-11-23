Ярославль, 23 ноября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. 22 ноября фракция «Единая Россия» в муниципальном совете городского округа Рыбинск приняла решение об исключении из своих рядов четырех депутатов — Владимира Пахарева, Дмитрия Бондарева, Ирины Сахаровой и Виталия Демченко. Причиной для исключения послужила нарушения фракционной дисциплины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

«Единая Россия»

«Если решение фракции есть, то его надо соблюдать. Человек нарушает внутренний распорядок. Может в других партиях другие условия, но у нас, в партии «Единая Россия» такой порядок. Мы были избраны депутатами в сентябре 2014 года при поддержке партии «Единая Россия», и должны соблюдать ее устав, кто не хочет соблюдать устав — тот не должен состоять во фракции», — считает депутат муниципального совета Рыбинска Мехди Абдуллаев.

Напомним, ранее депутаты Владимир Пахарев и Дмитрий Бондарев решением Рыбинского городского политсовета «Единой России» были исключены из рядов партии. 23 ноября дискуссия о бюджете Рыбинска 2017 года едва не привела к рукоприкладству — депутат Владимир Пахарев и мэр Денис Добряков, сошлись лицом к лицу и «толкались животами».