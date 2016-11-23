Киев, 23 ноября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Бориспольский суд в Киевской области отказался арестовывать задержанного в Киеве экс-руководителя российского банка «Траст» Илью Юрова, находящегося в международном розыске по делу о растрате, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Pixabay.com В суде

По информации издания «Обозреватель», судья обосновал свой отказ удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте Юрова «невозможностью подтвердить личность Юрова, так как номер его кипрского паспорта не совпадает с номером, указанным в розыскной карточке Интерпола». Издание отмечает, что решение суда прокуратура будет обжаловать. В противном случае оно вступит в силу после пятидневного срока. До этого дня Юров не сможет выехать за пределы Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк в декабре 2014 года принял решение о санации банка «Траст» при помощи АСВ. Владельцами основного акционера «Траста», ЗАО «Управляющая компания «Траст», были Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым принадлежало 93,77% акций.

Банк «Траст» в феврале 2016 года подал в суд Лондона иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении $830 млн, которые бывшие руководители банка присвоили путем предоставления фальшивых и заведомо невозвратных кредитов компаниям, которыми сами тайно и владели. Суд Лондона постановил заморозить их активы по всему миру.