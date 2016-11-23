Вашингтон, 23 ноября, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп намерен назначить постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций нынешнего губернатора штата Южная Каролину Никки Хейли. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба избранного президента Трампа.

Gage Skidmore Никки Хейли

На данный момент Никки Хейли занимает пост губернатора штата Южная Каролина. Её имя прежде всего связано с внутренней политикой США, в частности с экономической и политической ситуацией в штате Южная Каролина. Хейли никогда не работала на федеральном уровне и тем более на дипломатической работе. Она никому не известна в экспертных внешнеполитических кругах.

Американские эксперты и политологи не могут припомнить ни одного её высказывания относительно ключевых международных кризисов, таких как в Сирии и на Украине. Однако, американские СМИ сообщают, что у Хейли репутация «быстро обучаемого» человека.

Как и все республиканцы Хейли высказывалась против сделки с Ираном по ядерной программе, а также приеме беженцев из Сирии. При этом в ходе предвыборной гонки она была противником Дональда Трампа и высказывалась в поддержку сенатора Марка Рубио. Трамп даже заявил, что людям Южной Каролины должно быть стыдно на Никки Хейли.

Однако, после победы Трампа Хейли встретилась с избранным президентом и назвала себя его «другом и сторонником». Губернатором Южной Каролины Хейли стала в 2011 году — она самый молодой губернатор в США.