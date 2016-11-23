Ярославль, 23 ноября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Руководитель ярославской фирмы задержан за попытку получения полумиллионной взятки от конкурента — одного из операторов связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

Следственное управление СК в Ярославле

С 26-летним менеджером сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения. Гендиректор ООО задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

«Речь идет об электронном аукционе на госконтракт на услуги беспроводной связи для Ярославля и районов области. Один из участников хотел получить деньги за отказ от участия в аукционе. Деньги он получил в сумме 145 тыс рублей, это транш из 500 тыс, о которых они договорились заранее. Сумма контракта, который заключался с департаментом информатизации и связи Ярославской области составляла 1 млн 800 тыс рублей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по части 7 статьи 204 УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.